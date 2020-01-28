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В Березанском районе фермер вспахал несколько гектаров балки, в которой росли редкостные растения занесенные в Красную книгу Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» Зеновий Петрович.
— Степные урочища в балочных системах Березанского лимана, отнесенные к пастбищам и одновременно являются местами роста ковыли и других редких растений беспощадно вспахивают. 24 января в балке Кильчени фермером уничтожено вследствие вспашки несколько гектар местообитаний редких растений, занесенных в Красную книгу Украины. На место выезжала опергруппа Березанского отдела полиции, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Андреевской заповедной роще, которая находится в сорока километрах от Николаева, грозит гибель.
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В Березанском районе фермер вспахал несколько гектаров балки, в которой росли редкостные растения занесенные в Красную книгу Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор «Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» Зеновий Петрович.
— Степные урочища в балочных системах Березанского лимана, отнесенные к пастбищам и одновременно являются местами роста ковыли и других редких растений беспощадно вспахивают. 24 января в балке Кильчени фермером уничтожено вследствие вспашки несколько гектар местообитаний редких растений, занесенных в Красную книгу Украины. На место выезжала опергруппа Березанского отдела полиции, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Андреевской заповедной роще, которая находится в сорока километрах от Николаева, грозит гибель.