|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.75 грн
|27.2 грн
Посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса, настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.
Об этом посольство сообщило на странице в Facebook.
— Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства, – указано в сообщении.
В посольстве советуют следить за оперативной информацией на сайтах посольства в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.
Напомним, коронавирус нового типа из Китая добрался до Германии.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса, настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.
Об этом посольство сообщило на странице в Facebook.
— Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства, – указано в сообщении.
В посольстве советуют следить за оперативной информацией на сайтах посольства в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.
Напомним, коронавирус нового типа из Китая добрался до Германии.