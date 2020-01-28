Посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса, настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.

Об этом посольство сообщило на странице в Facebook.

— Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства, – указано в сообщении.

В посольстве советуют следить за оперативной информацией на сайтах посольства в КНР и МИД Украины, сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.

Напомним, коронавирус нового типа из Китая добрался до Германии.