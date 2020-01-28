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Итальянские исследователи выяснили, что за все эмоции, которые испытывает человек, отвечает участок в коре головного мозга, размер которого 3 сантиметра.
Об этом пишет hromadske.
Исследователи в Италии пригласили в лабораторию 15 участников на просмотр фильма «Форест Гамп», чтобы изучить механизм возникновения эмоций. Респондентов просили выражать и рассказывать о своих эмоциях в течение просмотра ленты. Они также должны были оценивать свои эмоции по шкале от 0 до 100.
В то же время в Германии также 15 человек смотрели этот же фильм. Их так же попросили фиксировать свои эмоции. Кроме того, во втором эксперименте за активностью мозга зрителей наблюдали с помощью МРТ. Затем результаты экспериментов сравнили.
Ученые обнаружили, что в момент возникновения эмоции активизируется маленький участок между двумя участками головного мозга — в височно-теменном узле. Эта же часть отвечала за силу эмоций.
Ученые считают, что их исследование поможет в дальнейшем изучать, что происходит в мозге, когда у человека есть фобии или психические заболевания, в частности депрессия.
Напомним, что американские врачи обнаружили закономерность между количеством загрязнения в крови матери и развитием ребенка в утробе: чем больше посторонних веществ, тем медленнее развивается ребенок.
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Итальянские исследователи выяснили, что за все эмоции, которые испытывает человек, отвечает участок в коре головного мозга, размер которого 3 сантиметра.
Об этом пишет hromadske.
Исследователи в Италии пригласили в лабораторию 15 участников на просмотр фильма «Форест Гамп», чтобы изучить механизм возникновения эмоций. Респондентов просили выражать и рассказывать о своих эмоциях в течение просмотра ленты. Они также должны были оценивать свои эмоции по шкале от 0 до 100.
В то же время в Германии также 15 человек смотрели этот же фильм. Их так же попросили фиксировать свои эмоции. Кроме того, во втором эксперименте за активностью мозга зрителей наблюдали с помощью МРТ. Затем результаты экспериментов сравнили.
Ученые обнаружили, что в момент возникновения эмоции активизируется маленький участок между двумя участками головного мозга — в височно-теменном узле. Эта же часть отвечала за силу эмоций.
Ученые считают, что их исследование поможет в дальнейшем изучать, что происходит в мозге, когда у человека есть фобии или психические заболевания, в частности депрессия.
Напомним, что американские врачи обнаружили закономерность между количеством загрязнения в крови матери и развитием ребенка в утробе: чем больше посторонних веществ, тем медленнее развивается ребенок.