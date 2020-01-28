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Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает Дмитрия Бабюка, который в августе 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза светло-карие, может носить бороду.
— Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная 42-А, или по телефонам (0512) 64-95-99, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевские правоохранители разыскивают пропавшего в Вознесенске еще 17 августа несовершеннолетнего Аурелия Гонцу.
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Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает Дмитрия Бабюка, который в августе 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза светло-карие, может носить бороду.
— Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная 42-А, или по телефонам (0512) 64-95-99, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевские правоохранители разыскивают пропавшего в Вознесенске еще 17 августа несовершеннолетнего Аурелия Гонцу.