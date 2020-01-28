Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Об этом сообщает avianews.com.

Система бронирования позволит пассажирам зарегистрироваться на рейс за 50 часов до вылета, автоматически зарезервирует для них место (случайное или предварительно выбранное) и пришлет посадочный талон на электронную почту.

Сервис можно добавить при бронировании рейсов или на странице маршрута путешествия. Автоматическая регистрация включена в пакет Wizz Plus, но ее можно добавить в Wizz Flex, в услугу «Универсальный туристический партнер» или WizzPriority.

Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

Напомним, что украинскому лоукостеру SkyUp позволили осуществлять авиарейсы сообщением «Киев-Лиссабон», а также увеличить частоту авиарейсов «Киев-Харьков» до 7 рейсов в неделю.