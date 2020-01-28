Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф журналистам во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

— Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы, - сказал Андреас Цапф.

По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.

— Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный, - указал Андреас Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

— Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита. Проведенная диагностика в понедельник вечером дала положительный результат, было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально, - сказал Андреас Цапф.

Ранее сообщалось о случае заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Германии.

