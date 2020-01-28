|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.4 грн
|24.75 грн
|EUR
|26.8 грн
|27.2 грн
Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.
Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф журналистам во вторник, пишет Интерфакс-Украина.
— Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы, - сказал Андреас Цапф.
По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.
— Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный, - указал Андреас Цапф.
В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.
— Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита. Проведенная диагностика в понедельник вечером дала положительный результат, было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально, - сказал Андреас Цапф.
Ранее сообщалось о случае заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Германии.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.
Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф журналистам во вторник, пишет Интерфакс-Украина.
— Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы, - сказал Андреас Цапф.
По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.
— Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный, - указал Андреас Цапф.
В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.
— Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита. Проведенная диагностика в понедельник вечером дала положительный результат, было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально, - сказал Андреас Цапф.
Ранее сообщалось о случае заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Германии.