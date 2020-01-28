Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие при спасении людей во время пожара, посмертно удостоены знания Герой Украины.

Соответствующий указ Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена «Золотая Звезда» за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара.

Пожарный Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая в окно девушка. Позже оба скончались в больнице от полученных травм.

34-летняя Анна Бортюк выводила студентов из горящего здания и скончалась от отравления продуктами горения. У нее осталось двое детей и пожилые родители.

Напомним, что Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения экс-начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку, которому инкриминируют служебную халатность в связи с рядом трагических пожаров в Одессе. Он отправлен под домашний арест.