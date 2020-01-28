С 29 января, в связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом, ученики еще трех средних учебных заведений Николаева отправятся на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

— С 29 января 2020 года приостанавливают образовательный процесс - гимназия №2, специализированная школа искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества» и школа № 61, - сказано в сообщении.

Напомним, что с 23 января 2020 года в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 имени Олега Ольжича временно приостановлен образовательный процесс.