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С 29 января, в связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом, ученики еще трех средних учебных заведений Николаева отправятся на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
— С 29 января 2020 года приостанавливают образовательный процесс - гимназия №2, специализированная школа искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества» и школа № 61, - сказано в сообщении.
Напомним, что с 23 января 2020 года в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 имени Олега Ольжича временно приостановлен образовательный процесс.
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С 29 января, в связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом, ученики еще трех средних учебных заведений Николаева отправятся на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
— С 29 января 2020 года приостанавливают образовательный процесс - гимназия №2, специализированная школа искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества» и школа № 61, - сказано в сообщении.
Напомним, что с 23 января 2020 года в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 имени Олега Ольжича временно приостановлен образовательный процесс.