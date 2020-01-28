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Житель Вознесенска сядет в тюрьму на 4 года и 3 месяца за то, что выращивал на своем приусадебном участке коноплю.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Злоумышленник, находясь на условном сроке наказания за незаконное хранение наркотических средств, выращивал на своем земельном участке 200 кустов конопли. В ходе обыска правоохранители изъяли пакеты с «каннабисом», общим весом 312,3 грамма, которые он хранил для собственного употребления, и устройство для употребления наркотиков. Обвиняемый вину не признал и утверждал, что не выращивал растения конопли, а найденный и высушенный каннабис не принадлежит ему, но вина обвиняемого доказана в полном объеме, - сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что приговором Вознесенского горрайонного суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяцев.
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Житель Вознесенска сядет в тюрьму на 4 года и 3 месяца за то, что выращивал на своем приусадебном участке коноплю.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Злоумышленник, находясь на условном сроке наказания за незаконное хранение наркотических средств, выращивал на своем земельном участке 200 кустов конопли. В ходе обыска правоохранители изъяли пакеты с «каннабисом», общим весом 312,3 грамма, которые он хранил для собственного употребления, и устройство для употребления наркотиков. Обвиняемый вину не признал и утверждал, что не выращивал растения конопли, а найденный и высушенный каннабис не принадлежит ему, но вина обвиняемого доказана в полном объеме, - сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что приговором Вознесенского горрайонного суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяцев.