Житель Вознесенска сядет в тюрьму на 4 года и 3 месяца за то, что выращивал на своем приусадебном участке коноплю.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

— Злоумышленник, находясь на условном сроке наказания за незаконное хранение наркотических средств, выращивал на своем земельном участке 200 кустов конопли. В ходе обыска правоохранители изъяли пакеты с «каннабисом», общим весом 312,3 грамма, которые он хранил для собственного употребления, и устройство для употребления наркотиков. Обвиняемый вину не признал и утверждал, что не выращивал растения конопли, а найденный и высушенный каннабис не принадлежит ему, но вина обвиняемого доказана в полном объеме, - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приговором Вознесенского горрайонного суда злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяцев.