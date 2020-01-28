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Об этом заявила лидер Гонконга Керри Лем, сообщает BBC.
Количество авиарейсов из и на материковый Китай уменьшится вдвое, автобусные перевозки через границу также сократятся. Кроме того, полностью остановят железнодорожное сообщение с Китаем.
Новые ограничения начнут действовать с 30 января.
Вирус распространился по всему Китаю и по меньшей мере в 16 странах мира. Как отмечает издание, несколько иностранных правительств с большим количеством граждан в Ухане планируют воздушную эвакуацию.
Ухань, а также более обширная провинция Хубэй уже находятся в закрытом положении с жесткими транспортными ограничениями в этом районе и за его пределами. Ношение масок в общественных местах теперь является обязательным в некоторых городах Китая.
Отметим, житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.
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Об этом заявила лидер Гонконга Керри Лем, сообщает BBC.
Количество авиарейсов из и на материковый Китай уменьшится вдвое, автобусные перевозки через границу также сократятся. Кроме того, полностью остановят железнодорожное сообщение с Китаем.
Новые ограничения начнут действовать с 30 января.
Вирус распространился по всему Китаю и по меньшей мере в 16 странах мира. Как отмечает издание, несколько иностранных правительств с большим количеством граждан в Ухане планируют воздушную эвакуацию.
Ухань, а также более обширная провинция Хубэй уже находятся в закрытом положении с жесткими транспортными ограничениями в этом районе и за его пределами. Ношение масок в общественных местах теперь является обязательным в некоторых городах Китая.
Отметим, житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.