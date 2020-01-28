Об этом заявила лидер Гонконга Керри Лем, сообщает BBC.

Количество авиарейсов из и на материковый Китай уменьшится вдвое, автобусные перевозки через границу также сократятся. Кроме того, полностью остановят железнодорожное сообщение с Китаем.

Новые ограничения начнут действовать с 30 января.

Вирус распространился по всему Китаю и по меньшей мере в 16 странах мира. Как отмечает издание, несколько иностранных правительств с большим количеством граждан в Ухане планируют воздушную эвакуацию.

Ухань, а также более обширная провинция Хубэй уже находятся в закрытом положении с жесткими транспортными ограничениями в этом районе и за его пределами. Ношение масок в общественных местах теперь является обязательным в некоторых городах Китая.

Отметим, житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от жительницы КНР.