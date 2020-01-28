Две гражданки России - мать и дочь - спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их тайно перевезти через границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— После обеда, 27 января, в пункт пропуска Гоптовка на выезд из страны автомобилем прибыли две гражданки России - мать и дочь. В конструктивных особенностях авто и багаже женщин пограничники обнаружили зарядные устройства к медицинским приборам, - говорится в сообщении.

Кроме того, во время осмотра правоохранители обратили внимание и на внешний вид иностранных гражданок. Обе были одеты в объемные зимние куртки и имели вид неестественно тучных людей.

После гражданки РФ признались, что под верхней одеждой спрятали медицинские приборы.

— Таким образом мать с дочерью пытались незаконно переместить через границу 100 приборов для биорезонансной терапии и более 500 различных гаджетов к ним, - добавили в Госпогранслужбе.

Сейчас товары переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.