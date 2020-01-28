Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева заказало проверку продукции ООО «Николаевмолпром», уличенного журналистами в производстве фальсификата.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщалось ранее, коммунальное предприятие закупило 13 тонн масла на 1,6 миллиона гривен у фирмы «Николаевмолпром».

Недавно команда 1+1 «ТСН Неделя» в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проводила мониторинг сливочного масла. Оказалось, что компания «Николаевмолпром» продает под его видом фальсификат.

В связи с этим городской голова Александр Сенкевич дал поручение провести проверки масла и молока от указанного производителя в учебных заведениях Николаева.

Директор КОП по организации питания в учебных заведениях Геннадий Козлов отметил, что 21 января предприятие обратилось с письмом к производителю «Николаевмолпром» с требованием провести отбор проб для определения показателей качества и безопасности продукции. Отбор был сделан членами комиссии контроля качества, в которую входил и представитель производителя, уже 22 января.

В протоколе испытания №72/20 от 23 января ГП «Николаевский центр защиты прав потребителей» указано, что масло и молоко, взятое на исследование в учебных заведениях города, отвечает всем требованиям качества.

«С целью недопущения фальсификата в пищеблоки школ и садиков продолжаются проверки детских учреждений. Управление образования Николаевского городского совета как заказчик вместе с КОП держат ситуацию под контролем», - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, в феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета прошли обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.