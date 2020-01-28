В 2020 году 17 общежитий в Николаеве переведут на прямое абонирование услуг электро- и водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Речь идет об общежитиях по адресам: ул. Океановская, 1А, ул. Океановская, 1Б, ул. Яворницкого, 2-б, ул. Театральная, 47а, ул. Радужная, 34, пер. Кобера, 13, ул. Николаевская, 17А, ул. Николаевская, 19А, ул. Космонавтов, 132а, ул. Радужная, 36, пр. Богоявленский, 287, пр. Богоявленский, 289, ул. Потемкинская, 131-в/6, пер. Кобера, 13а, ул. Космонавтов, 110, ул. Космонавтов, 112.

На этих объектах должны быть выполнены капремонты электросетей и подготовлены полные пакеты документов на заключение договоров. Для полного завершения работ необходимо более 5,6 миллиона гривен.

Отмечается, что в 2019 году департамент жилищно-коммунального хозяйства выполнил плановые работы по прямому абонирование услуг по электроснабжению в 19 общежитиях.

«Проект по переводу жителей общежитий на прямое абонирование был инициирован Александром Сенкевичем для решения проблемы с задолженностями по оплате услуг и, как следствие, принудительного обесточивания целых домов. Из-за наличия долгов без электроснабжения оставались не только злостные неплательщики, но и их соседи, которые исправно платили за потребленное электричество. Люди даже прибегали к перекрытию улиц, что причиняло проблемы всему городу. Из городского бюджета разово выделяют на это средства, чтобы потом не платить колоссальные долги предприятия «Гуртожиток», нанося ущерб всей громаде», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МКП «Николаевводоканал» за 2019 год перевело на прямое абонирование 24 дома КП «Гуртожиток». В течение февраля-марта текущего года соответствующие документы будут оформлены для жителей еще 3 домов. Пресс-служба предприятия напоминает, что для перехода на прямое абонирование необходимо предоставить документ на право собственности жилья или договор найма, копии паспорта и карточки налогоплательщика, справку о количестве зарегистрированных в квартире (если данные актуальны в ЦНАП), извлечение можно получить в абонентском отделе предприятия.

Напомним, в октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что КП «Гуртожиток» является одним из должников по оплате за тепло и не заплатило больше 10 миллионов.