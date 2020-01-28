|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.4 грн
|24.75 грн
|EUR
|26.8 грн
|27.2 грн
После зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственный источник в университете.
Издание отмечает, что проректор по научно-педагогической работе Олег Слободян отказался комментировать, сколько студентов из Китайской Народной Республики на каникулах возвращались домой, и какие меры принимались по отношению к ним по возвращению в Николаев, учитывая распространение коронавируса на территории Китая.
— У нас все через официальные запросы, — заявил журналистам Олег Слободян.
Ранее на сайте Николаевского облсовета разместили информацию о том, что в Национальном университете кораблестроения им. Адмирала Макарова на разных формах обучения числятся 400 студентов из Китайской Народной Республики — наибольшее количество среди украинских ВУЗов. 25 января в Китае отмечали Новый год — один из самых крупных праздников у китайцев.
Ранее сообщалось, что во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, вернувшегося из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019 nCoV.
Напомним, коронавирус нового типа 2019-nCoV из добрался в Германию. А количество смертей в Китае превысило сотню.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
После зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственный источник в университете.
Издание отмечает, что проректор по научно-педагогической работе Олег Слободян отказался комментировать, сколько студентов из Китайской Народной Республики на каникулах возвращались домой, и какие меры принимались по отношению к ним по возвращению в Николаев, учитывая распространение коронавируса на территории Китая.
— У нас все через официальные запросы, — заявил журналистам Олег Слободян.
Ранее на сайте Николаевского облсовета разместили информацию о том, что в Национальном университете кораблестроения им. Адмирала Макарова на разных формах обучения числятся 400 студентов из Китайской Народной Республики — наибольшее количество среди украинских ВУЗов. 25 января в Китае отмечали Новый год — один из самых крупных праздников у китайцев.
Ранее сообщалось, что во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, вернувшегося из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019 nCoV.
Напомним, коронавирус нового типа 2019-nCoV из добрался в Германию. А количество смертей в Китае превысило сотню.