После зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственный источник в университете.

Издание отмечает, что проректор по научно-педагогической работе Олег Слободян отказался комментировать, сколько студентов из Китайской Народной Республики на каникулах возвращались домой, и какие меры принимались по отношению к ним по возвращению в Николаев, учитывая распространение коронавируса на территории Китая.

— У нас все через официальные запросы, — заявил журналистам Олег Слободян.

Ранее на сайте Николаевского облсовета разместили информацию о том, что в Национальном университете кораблестроения им. Адмирала Макарова на разных формах обучения числятся 400 студентов из Китайской Народной Республики — наибольшее количество среди украинских ВУЗов. 25 января в Китае отмечали Новый год — один из самых крупных праздников у китайцев.

Ранее сообщалось, что во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, вернувшегося из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019 nCoV.

Напомним, коронавирус нового типа 2019-nCoV из добрался в Германию. А количество смертей в Китае превысило сотню.