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Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Коллектив под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа. Для этого они просто добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса.
Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающего пневмонию.
По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев. Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.
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Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Коллектив под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа. Для этого они просто добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса.
Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающего пневмонию.
По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев. Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.
Ранее сообщалось о том, что в Украине мошенники начали продавать в интернете «вакцины» от коронавируса.