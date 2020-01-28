Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Коллектив под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа. Для этого они просто добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса.

Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающего пневмонию.

По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев. Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.

Ранее сообщалось о том, что в Украине мошенники начали продавать в интернете «вакцины» от коронавируса.