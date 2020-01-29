Известные украинские музыканты, актеры, журналисты, режиссеры и общественные деятели снялись в видео на песню «Сенс» от группы «Riffmaster». Этим клипом они хотят поддержать Андрея Антоненко, задержанного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Режиссером и оператором видео стала Елена Божко, режиссеры монтажа - Виктор Придувалов и Алесандр Кулак, пишет Новое время.

В клипе можно увидеть Сашка Положинского, Олега Собчука, Соню Сотник, Анастасию Стасик Шевченко, Александра Фоззи Сидоренко, Сергея Кузина, Женю Галича, Ахтема Сеитаблаева, Екатерину Степанкову, Владимира Балуха, Андрея Яценко (Diezel), Дмитрия Шурова, Юрия Юрченко (Юркеш), Юрия Макарова, Антона Слепакова, Римму Зюбину, Ивана Ленья, Ларису Руснак, Олега Фагота Михайлюту, Сергея Мартынюка и многих других.

— Все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно. Но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием. Защитить правду и наказать настоящих преступников - это и есть Сенс! - говорят авторы видео.

Напомним, 10 января коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставила без изменений решение первой инстанции, которым назначили содержание под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.