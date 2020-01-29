Горнорудные предприятия Криворожского бассейна смогут сбрасывать сточные воды (излишки оборотных вод, - прим.) из хвостохранилищ в реку Ингулец до 1 марта 2020 года.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1410-р зарегистрировано 27 декабря 2019, говорится на сайте Госэкоинспекции Николаевской области.

Сточные воды предприятия сбрасываются «с целью предотвращения возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях Криворожского бассейна».

Контролировать процесс будут территориальные органы Государственной экологической инспекции и Государственного агентства рыбного хозяйства.

— Госводхозу поручено разработать и утвердить на основании гидрологического прогноза весеннего половодья в 2020 году в бассейне реки Ингулец регламент промывания русла и экологического оздоровления с определением ответственности за его выполнение, - сказано в сообщении.

Отмечается, воды реки Ингулец, которая протекает в пределах Николаевской области, используют для полива сельскохозяйственных угодий в Снигиревском и Витовском районах через каналы Ингулецкой оросительной системы.

— Указанные предприятия находятся выше по течению, следовательно следы их хозяйственной деятельности будут отражены в химическом составе воды реки Ингулец, - обратили внимание в инспекции.

Государственная экологическая инспекция в Николаевской области держит на контроле ситуацию и ведет постоянный мониторинг на подконтрольной территории.

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