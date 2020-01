В Сети появилось видео строительства двух больниц в китайском Ухане, которое проходит рекордно быстрыми темпами.

Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ, пишет Корреспондент.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O