В Сети появилось видео строительства двух больниц в китайском Ухане, которое проходит рекордно быстрыми темпами.

Видео со строительных площадок публикуют ряд мировых СМИ, пишет Корреспондент.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

Строительство первой больницы для больных коронавирусом - Хуошеншань - началось 24 января. Планируется, что уже 3 февраля она заработает и будет рассчитана на 1000 мест.

Вторая больница Лейшеншан должна заработать 5 февраля. Она будет рассчитана на 1300 мест. Строительство этой больницы началось 27 января.

На видео видно, какими быстрыми темпами строятся медицинские учреждения.

Также китайские СМИ сообщают, что в строительстве задействовано 10 миллионов человек. Другое видео от 27 января, показывает как выглядят больницы: Хуошеншань на пятый и Лейшеншан на второй день строительства.

Напомним, 24 января власть Уханя заявила, что из-за переполненности больниц и дефицита тестовых наборов, в городе с нуля всего за шесть дней будет построен новый госпиталь.

Позже было принято решение о строительстве еще одной больницы.

Тем временем мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями. Об этом Чжоу Сяньван заявил в интервью CCTV.

Мэр сообщил, что решение полностью закрыть город с более чем 10-миллионным населением "было принято впервые в истории человечества". По его словам, таким образом действительно можно сдержать распространение вируса через зараженных людей.

Чжоу Сяньван указал, что людям, которые находятся под карантином, бесплатно предоставляются продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание.