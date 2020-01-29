|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.5 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.9 грн
|27.35 грн
Ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.
Об этом передает Reuters.
Отмечается, что ученые из Китая, которые также пытались вырастить вирус в лаборатории, поделились с австралийскими коллегами последовательностью генома вируса.
Исследователи из Мельбурна заявили, что поделятся копией вируса со Всемирной организацией здравоохранения и другими лабораториями по всему миру.
— Наличие настоящего вируса означает, что теперь мы можем проверять все методы лечения, а также сравнивать их влияние и специфику, – сказал один из исследователей Джулиан Дрюс.
Копию вируса в Австралии будут использовать для проведения теста на антитела, что позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также для разработки вакцины.
Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.
Об этом передает Reuters.
Отмечается, что ученые из Китая, которые также пытались вырастить вирус в лаборатории, поделились с австралийскими коллегами последовательностью генома вируса.
Исследователи из Мельбурна заявили, что поделятся копией вируса со Всемирной организацией здравоохранения и другими лабораториями по всему миру.
— Наличие настоящего вируса означает, что теперь мы можем проверять все методы лечения, а также сравнивать их влияние и специфику, – сказал один из исследователей Джулиан Дрюс.
Копию вируса в Австралии будут использовать для проведения теста на антитела, что позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также для разработки вакцины.
Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.