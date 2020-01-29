Об этом передает Reuters.

Отмечается, что ученые из Китая, которые также пытались вырастить вирус в лаборатории, поделились с австралийскими коллегами последовательностью генома вируса.

Исследователи из Мельбурна заявили, что поделятся копией вируса со Всемирной организацией здравоохранения и другими лабораториями по всему миру.

— Наличие настоящего вируса означает, что теперь мы можем проверять все методы лечения, а также сравнивать их влияние и специфику, – сказал один из исследователей Джулиан Дрюс.

Копию вируса в Австралии будут использовать для проведения теста на антитела, что позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также для разработки вакцины.

Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.