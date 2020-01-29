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Львовские медики не подтвердили случай заболевания коронавирусом у 20-летнего парня, который в понедельник вернулся из Китая.
Об этом рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
Накануне сообщалось, что 20-летнего юношу, который обратился к медикам с жалобой на насморк, госпитализировали с подозрением на опасный вирус. И опасения не подтвердились. У парня диагностировали обычное ОРЗ.
В Китае госпитализированный находился далеко от города Ухань, где вспыхнул коронавирус. Львовские врачи отмечают, что состояние пациента улучшается и вскоре его отпустят домой.
— Было подозрение на особо опасную инфекцию. Врачи одели согласно всех правил противочумные костюмы, отобрали у него материалы для исследования, поместили его в «бокс», то есть в помещение, в котором есть правильно сделанная вентиляция для того, чтобы воздух не попадал в другие боксы. Так мы, так сказать, отработали ситуацию в случае опасной инфекции, - рассказала главный епидемиолог Львовщины Наталия Тимко.
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Львовские медики не подтвердили случай заболевания коронавирусом у 20-летнего парня, который в понедельник вернулся из Китая.
Об этом рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
Накануне сообщалось, что 20-летнего юношу, который обратился к медикам с жалобой на насморк, госпитализировали с подозрением на опасный вирус. И опасения не подтвердились. У парня диагностировали обычное ОРЗ.
В Китае госпитализированный находился далеко от города Ухань, где вспыхнул коронавирус. Львовские врачи отмечают, что состояние пациента улучшается и вскоре его отпустят домой.
— Было подозрение на особо опасную инфекцию. Врачи одели согласно всех правил противочумные костюмы, отобрали у него материалы для исследования, поместили его в «бокс», то есть в помещение, в котором есть правильно сделанная вентиляция для того, чтобы воздух не попадал в другие боксы. Так мы, так сказать, отработали ситуацию в случае опасной инфекции, - рассказала главный епидемиолог Львовщины Наталия Тимко.