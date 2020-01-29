Львовские медики не подтвердили случай заболевания коронавирусом у 20-летнего парня, который в понедельник вернулся из Китая.

Об этом рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

Накануне сообщалось, что 20-летнего юношу, который обратился к медикам с жалобой на насморк, госпитализировали с подозрением на опасный вирус. И опасения не подтвердились. У парня диагностировали обычное ОРЗ.

В Китае госпитализированный находился далеко от города Ухань, где вспыхнул коронавирус. Львовские врачи отмечают, что состояние пациента улучшается и вскоре его отпустят домой.