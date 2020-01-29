По состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, кроме Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в мире на данный момент зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, из которых 132 закончились смертью.

В Минздраве сообщили, что приняли меры с целью недопущения распространения вируса в стране:

1.Принят приказ о создании оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, и утверждение рекомендации относительно действий при обнаружении коронавирусной инфекции.

2. Начат температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорту Борисполь. На санитарно-карантинных пунктах в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов - они переведены на круглосуточный режим работы.

3. Переданы рекомендации врачам, как действовать в случае обнаружения вируса 2019-nCoV.

4. Даны разъяснения и рекомендации лабораторным центрам МОЗ Украины.

5. Рекомендуется воздержаться от поездок в Китай.

6. Подготовлен пакет материалов для распространения анкет на борту самолетов.

Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины, однако необходимости в их эвакуации пока нет.