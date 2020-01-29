В Запорожской области в результате осложнений гриппа умерла женщина.

Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что умерла женщина в возрасте 51 года, которая обратилась за медицинской помощью на восьмой день заболевания. Была госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, умерла несмотря на активные реанимационные мероприятия.

Также сообщается, что она не была привита от гриппа. Медики поставили диагноз грипп с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Отметим, это уже второй летальный случай от гриппа в Запорожской области с начала этого года.

Напомним, что в Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни.