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20% украинцев убеждены, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократии.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.
В то же время большинство граждан – 52% — считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. 19% опрошенных ответили, что для них не имеет значения, какой режим существует в Украине.
— Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет, – говорится в сообщении.
Напомним, более 60% россиян уверены, что в России есть политзаключенные, при этом они уверены в своей свободе.
20% украинцев убеждены, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократии.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.
В то же время большинство граждан – 52% — считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. 19% опрошенных ответили, что для них не имеет значения, какой режим существует в Украине.
— Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет, – говорится в сообщении.
Напомним, более 60% россиян уверены, что в России есть политзаключенные, при этом они уверены в своей свободе.