Об этом сообщает Громадське со ссылкой на результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

В то же время большинство граждан – 52% — считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. 19% опрошенных ответили, что для них не имеет значения, какой режим существует в Украине.

— Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет, – говорится в сообщении.

Напомним, более 60% россиян уверены, что в России есть политзаключенные, при этом они уверены в своей свободе.