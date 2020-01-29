В конце 2019 года 33% граждан согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благополучие.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

По данным опроса, в 2019 году 42% респондентов (36% в 2018 году) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 году) не смогли сделать выбор между этими альтернативами.

Восточный регион отличается от остальных тем, что его жители готовы поступиться частью прав и свобод в обмен на благополучие - 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Кроме того, 48% респондентов в возрасте 18-29 лет согласны терпеть материальные трудности ради свободы.

Опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года 2018 среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что 20% украинцев убеждены, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократии.