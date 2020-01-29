С завтрашнего дня, 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в Управлении образования Николаевского горсовета.

— С 30 января 2020 года, на основании ходатайств руководителей учебных заведений и распоряжения городского головы от 29 января 2020 года № 17 г приостановлен образовательный процесс в школах №29, 49, 11, 20, 32, № 22, гимназии №41, юридическом лицее, муниципальном коллегиуме имени В.Д. Чайки. На сегодня приостановлены занятия в 14 учебных заведениях Николаева, - сказано в сообщении.

Напомним, с 23 января в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 имени Олега Ольжича временно приостановлен образовательный процесс.