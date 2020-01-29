Об этом сообщает Громадське со ссылкой нарезультаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Важнейшей реформой украинцы назвали антикоррупционную – так считают 59,3% опрошенных. 54% и 45,5% соответственно важными считают реформу здравоохранения и пенсионную реформу.

Наименее приоритетными украинцы считают реформы образования – 16,1%, земли – 14,8% и в сфере энергетики – 14,6%.

Из всех реформ относительно успешными признали антикоррупционную реформу (10%), децентрализации (10%), здравоохранения и реформирования армии (9%). 51% опрошенных считают, что новая власть не начала ни одной успешной реформы. По мнению 28% украинцев, правительство недостаточно информирует население о своей работе и реформах. Впрочем 29% считают, что информации о деятельности правительства много, но она непонятна.

Кроме того, 60,1% считают двигателем реформ президента Владимира Зеленского. Самыми большими препятствиями изменениям называют олигархов (50,9%) и бюрократию (43,1%).

Всего опросили 2018 респондентов от 18 лет с 6 по 11 декабря 2019 года. Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.