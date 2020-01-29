Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

— Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук, - написал Бородянский.

Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

Как сообщалось, 4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса. После чего в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.

В ноябре 2019 года Кабинет министров Украины объявил новый конкурс на должность главы Госкино.