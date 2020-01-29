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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный ввоз в страну ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост Грушев Галицкой таможни.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
— Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант со Львовской области пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения зеленым коридором. В ходе осмотра машины было изъято более 8 тысяч таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 тысяч гривен, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продукция транспортировалась с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты таможенных платежей и сборов. Согласно предварительным данным, с 2020 года транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.
— Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста Грушев, - добавили в СБУ.
Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.
Напомним, во Львове в суд направили обвинение в отношении руководителя благотворительной организации, который, предположительно, не уплатил налоги, ввозя в Украину новую одежду.
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный ввоз в страну ветеринарных средств и препаратов через таможенный пост Грушев Галицкой таможни.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
— Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант со Львовской области пытался переместить товар через государственную границу. Правоохранители остановили авто злоумышленника во время движения зеленым коридором. В ходе осмотра машины было изъято более 8 тысяч таблеток различных ветпрепаратов на общую сумму около 350 тысяч гривен, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, продукция транспортировалась с сокрытием от таможенного контроля без соответствующих разрешительных документов и без уплаты таможенных платежей и сборов. Согласно предварительным данным, с 2020 года транспортное средство уже шесть раз въезжало на территорию Украины.
— Сейчас проверяется возможная причастность к незаконной деятельности служащих таможенного поста Грушев, - добавили в СБУ.
Также решается вопрос о направлении материалов о возможных противоправных действиях таможенников в территориальное управление ГБР во Львове для внесения сведений в ЕРДР.
Напомним, во Львове в суд направили обвинение в отношении руководителя благотворительной организации, который, предположительно, не уплатил налоги, ввозя в Украину новую одежду.