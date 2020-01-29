Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошапко, передаёт Интерфакс-Украина.

— Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях, - рассказала Оксана Кошапко на брифинге в Киеве в среду.

По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

Она уточнила, что Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа АH1N1.

На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случая, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет.

Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ривненской областях.

Большинство таких случаев были зафиксированы среди граждан, которые имели хронические заболевания и не были привиты. В прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.

По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно выросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинировано около 220 тысяч человек, в то время как в прошлом эпидсезоне - 161 тысяч человек. Это связано, в частности, с тем, что «в этом году (эпидсезоне - прим), в том числе, благодаря системной работе ЦОЗа с фармпроизводителями, было завезено больше вакцин», пояснила она.

Напомним, что с завтрашнего дня, 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.