Компания проводила трансляцию запуска.

Сначала запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.

Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.