|Скорость ветра:
|6.5 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:49
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:38
|Заход солнца:
|16:44
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.65 грн
|25 грн
|EUR
|27 грн
|27.45 грн
Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink.
Компания проводила трансляцию запуска.
Сначала запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.
Liftoff! pic.twitter.com/rFRtJuTXFL— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. Они предназначены для того, чтобы покрыть всю планету спутниковым интернетом.
Напомним, что компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Аэрокосмическая компания SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для интернета Starlink.
Компания проводила трансляцию запуска.
Сначала запуск спутников должен был состояться 27 января, но его перенесли на 28 января, а затем еще раз на 29 января.
Liftoff! pic.twitter.com/rFRtJuTXFL— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. Они предназначены для того, чтобы покрыть всю планету спутниковым интернетом.
Напомним, что компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.