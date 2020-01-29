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В Украине с понедельника, 3 февраля, начинается регистрация на внешнее независимое тестирование, которая продлится до 24 марта.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
— Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЗНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года, - сказано в сообщении.
Сообщается, что для того, чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов высказал недовольство результатам сдачи ЗНО выпускниками школ Николаевской области.
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В Украине с понедельника, 3 февраля, начинается регистрация на внешнее независимое тестирование, которая продлится до 24 марта.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
— Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЗНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года, - сказано в сообщении.
Сообщается, что для того, чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов высказал недовольство результатам сдачи ЗНО выпускниками школ Николаевской области.