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Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене принятой НКРЭКУ абонплаты за транспортировку газа набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
Петиции №22/083148-еп об отмене абонплаты за транспортировку газа уже поддержало больше 30 тысяч человек при необходимых 25 тысячах.
— Требуем немедленно отменить постановление НКРЭКУ о так называемой «абонплате за транспортировку газа», как такую, которая является грабительской и вымогательской, и поскольку она является ни чем иным, как попыткой высосать дополнительные деньги из народа ворам-Фирташам в карман и не основывается ни на каких экономических расчетах! Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение - это наглый и циничный грабеж народа, - говорится в требовании.
Напомним, что в Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.
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Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене принятой НКРЭКУ абонплаты за транспортировку газа набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
Петиции №22/083148-еп об отмене абонплаты за транспортировку газа уже поддержало больше 30 тысяч человек при необходимых 25 тысячах.
— Требуем немедленно отменить постановление НКРЭКУ о так называемой «абонплате за транспортировку газа», как такую, которая является грабительской и вымогательской, и поскольку она является ни чем иным, как попыткой высосать дополнительные деньги из народа ворам-Фирташам в карман и не основывается ни на каких экономических расчетах! Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение - это наглый и циничный грабеж народа, - говорится в требовании.
Напомним, что в Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.