В Кабинете Министров подготовили карту, которая демонстрирует, в каких областях и насколько тепловики снизили суммы в платежках за отопление.

Об этом сообщают на официальном сайте правительства.

По данным правительства, пересчитали платежки за отопление и горячую воду 143 теплоснабжающих предприятия в 21 области Украины.

В шести областях страны все теплоснабжающие организации пересчитали суммы в платежках: в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской.

По состоянию на конец января, только в двух регионах страны ни одно из подобных предприятий не снизило платежки за отопление для потребителей – в Николаевской и Черновицкой областях.

В трех областях перерасчет сделали меньше половины предприятий – во Львовской, Ивано-Франковской и Луганской.

Больше всего снизили суммы платежек за тепло в Вольнянске Запорожской области – на 31%. Также существенно изменили тарифы в поселке Межевая Днепропетровской области и в Белгород-Днестровском Одесской области — на 28-29%.

Ранее в «Николаевгазе» рассказали, что по новым платёжкам за газ и его поставку придется платить больше.

Также 16 января директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.

Напомним, в Первомайске жители частного сектора возмутились счетами за транзит газа и устроили протест.