Жителю Николаева, который создал сеть пиратских онлайн-кинотеатров, следователи сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее, мужчину задержали сотрудники киберполиции совместно со следователями Ингульского отдела в декабре 2019 года. Стало известно, что основным заработком администратора в онлайн-кинотеатрах была реклама, за которую тот получал деньги. Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей. Таким образом жителю Николаева удалось заработать более полумиллиона гривен.

В полиции сообщают, что своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб правообладателям на общую сумму около 7 миллионов гривен.

— Мужчина подозревается в совершении шести фактов нарушения авторского и смежных прав, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются, - сказано в сообщении.

Напомним, что киберполиция Одесской области разоблачила 31-летнего жителя, который распространял детскую порнографию.