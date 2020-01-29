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Жителю Николаева, который создал сеть пиратских онлайн-кинотеатров, следователи сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Ранее, мужчину задержали сотрудники киберполиции совместно со следователями Ингульского отдела в декабре 2019 года. Стало известно, что основным заработком администратора в онлайн-кинотеатрах была реклама, за которую тот получал деньги. Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей. Таким образом жителю Николаева удалось заработать более полумиллиона гривен.
В полиции сообщают, что своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб правообладателям на общую сумму около 7 миллионов гривен.
— Мужчина подозревается в совершении шести фактов нарушения авторского и смежных прав, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются, - сказано в сообщении.
Напомним, что киберполиция Одесской области разоблачила 31-летнего жителя, который распространял детскую порнографию.
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Жителю Николаева, который создал сеть пиратских онлайн-кинотеатров, следователи сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Ранее, мужчину задержали сотрудники киберполиции совместно со следователями Ингульского отдела в декабре 2019 года. Стало известно, что основным заработком администратора в онлайн-кинотеатрах была реклама, за которую тот получал деньги. Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей. Таким образом жителю Николаева удалось заработать более полумиллиона гривен.
В полиции сообщают, что своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб правообладателям на общую сумму около 7 миллионов гривен.
— Мужчина подозревается в совершении шести фактов нарушения авторского и смежных прав, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются, - сказано в сообщении.
Напомним, что киберполиция Одесской области разоблачила 31-летнего жителя, который распространял детскую порнографию.