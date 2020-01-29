Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.

Также ранее сообщалось, что по состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, кроме Китая.