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29 января в Финляндии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом, который распространяется из Китая.
Об этом сообщили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения, передает Reuters.
Отмечается, что больной — турист из Китая. Его госпитализировали в центральную больницу Лапландии на севере страны. В институте добавили, что еще 15 человек могли контактировать с больным.
Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.
Также ранее сообщалось, что по состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, кроме Китая.
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29 января в Финляндии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом, который распространяется из Китая.
Об этом сообщили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения, передает Reuters.
Отмечается, что больной — турист из Китая. Его госпитализировали в центральную больницу Лапландии на севере страны. В институте добавили, что еще 15 человек могли контактировать с больным.
Напомним, исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.
Также ранее сообщалось, что по состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, кроме Китая.