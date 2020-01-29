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Николаевщина является одной из трех областей, где за год значительно сократилось количество субсидиантов.
Об этом сообщает аналитический портал «Слово и Дело».
«С 2014 года по июнь 2019-го из государственного бюджета потратили больше 253 миллиардов гривен на выплату субсидий. В Кабинете министров пока не намерены менять правила начисления помощи или уменьшать ее размер, но при этом количество субсидиантов за прошлый год сократилось», - отмечает издание.
Всего за 2019 год субсидии получили 3 миллиона 283,6 тысячи семей, это на 16,2% меньше, чем в 2018-м (тогда было 3 миллиона 916,8 тысячи). Наибольшее количество домохозяйств, которые получали помощь, было в Харьковской (235,1 тысячи), Днепропетровской (233,9 тысячи) и Полтавской (193,8 тысячи) областях. В столице субсидии получили 114 тысяч семей.
По сравнению с 2018-м в прошлом году значительно сократилось количество субсидиантов в Николаевской, Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.
Сократилось число получателей помощи, соответственно сократилась и общая сумма начислений: за прошлый год государство выплатило семьям 28,4 миллиарда гривен. Это на 34,2% меньше, чем в 2018 году – тогда было 43,1 миллиарда. Домохозяйства в Харьковской и Днепропетровской областях получили 2,6 и 2,3 миллиарда гривен. На субсидии в Киеве ушло 500 миллионов гривен, меньше всего – на Закарпатскую область.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине действует система монетизации субсидий.
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Николаевщина является одной из трех областей, где за год значительно сократилось количество субсидиантов.
Об этом сообщает аналитический портал «Слово и Дело».
«С 2014 года по июнь 2019-го из государственного бюджета потратили больше 253 миллиардов гривен на выплату субсидий. В Кабинете министров пока не намерены менять правила начисления помощи или уменьшать ее размер, но при этом количество субсидиантов за прошлый год сократилось», - отмечает издание.
Всего за 2019 год субсидии получили 3 миллиона 283,6 тысячи семей, это на 16,2% меньше, чем в 2018-м (тогда было 3 миллиона 916,8 тысячи). Наибольшее количество домохозяйств, которые получали помощь, было в Харьковской (235,1 тысячи), Днепропетровской (233,9 тысячи) и Полтавской (193,8 тысячи) областях. В столице субсидии получили 114 тысяч семей.
По сравнению с 2018-м в прошлом году значительно сократилось количество субсидиантов в Николаевской, Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.
Сократилось число получателей помощи, соответственно сократилась и общая сумма начислений: за прошлый год государство выплатило семьям 28,4 миллиарда гривен. Это на 34,2% меньше, чем в 2018 году – тогда было 43,1 миллиарда. Домохозяйства в Харьковской и Днепропетровской областях получили 2,6 и 2,3 миллиарда гривен. На субсидии в Киеве ушло 500 миллионов гривен, меньше всего – на Закарпатскую область.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине действует система монетизации субсидий.