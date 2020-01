Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в своем Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol