Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в своем Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020

— Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения, - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Тедрос Гебрейесус указал, что высоко ценит «подобную открытость» с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ.