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Французские азиаты жалуются в социальных сетях на проявления ксенофобии по отношению к ним из-за вспышки коронавируса в Китае.
Об этом сообщает ВВС.
Они используют хэштег JeNeSuisPasUnVirus (я не вирус).
Ранее об антиазиатском расизме сообщалось в Великобритании и других странах.
Во Франции протест начался с публикаций в местной газете Le Courier Picard, которая использовала такие заголовки как «Alerte jaune» (Желтый сигнал тревоги) и «Le péril jaune?» (Желтая опасность?) вместе с изображением китаянки в защитной маске. Издание уже принесло свои извинения.
Одна из азиаток, Кэти Тран, рассказала о случае в общественном транспорте города Кольмар (Эльзас). Она слышала, как мужчина, увидев приближающуюся азиатку, сказал своему приятелю: «Берегись, к нам идет китаянка».
— По дороге домой с работы мимо меня проехал мужчина на скутере, который велел мне надеть маску, - рассказала она в комментарии ВВС.
Другой пользователь написал: «Перестаньте спрашивать, опасны ли мы, когда мы кашляем, в то время как все окружающие делают это».
Шана Ченг, 17-летняя парижанка вьетнамского и камбоджийского происхождения, рассказала, как столкнулась с унизительными комментариями в парижском автобусе.
— Здесь китаянка, она собирается заразить нас, ей нужно идти домой, - услышала она слова одного из пассажиров. По словам девушки, люди смотрели на нее «с отвращением, как будто я была вирусом».
По ее словам, никто не заступился за нее, поэтому девушка принялась кашлять и сморкаться «чтобы сыграть на их страхах».
Напомним, по состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, помимо Китая.
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Французские азиаты жалуются в социальных сетях на проявления ксенофобии по отношению к ним из-за вспышки коронавируса в Китае.
Об этом сообщает ВВС.
Они используют хэштег JeNeSuisPasUnVirus (я не вирус).
Ранее об антиазиатском расизме сообщалось в Великобритании и других странах.
Во Франции протест начался с публикаций в местной газете Le Courier Picard, которая использовала такие заголовки как «Alerte jaune» (Желтый сигнал тревоги) и «Le péril jaune?» (Желтая опасность?) вместе с изображением китаянки в защитной маске. Издание уже принесло свои извинения.
Одна из азиаток, Кэти Тран, рассказала о случае в общественном транспорте города Кольмар (Эльзас). Она слышала, как мужчина, увидев приближающуюся азиатку, сказал своему приятелю: «Берегись, к нам идет китаянка».
— По дороге домой с работы мимо меня проехал мужчина на скутере, который велел мне надеть маску, - рассказала она в комментарии ВВС.
Другой пользователь написал: «Перестаньте спрашивать, опасны ли мы, когда мы кашляем, в то время как все окружающие делают это».
Шана Ченг, 17-летняя парижанка вьетнамского и камбоджийского происхождения, рассказала, как столкнулась с унизительными комментариями в парижском автобусе.
— Здесь китаянка, она собирается заразить нас, ей нужно идти домой, - услышала она слова одного из пассажиров. По словам девушки, люди смотрели на нее «с отвращением, как будто я была вирусом».
По ее словам, никто не заступился за нее, поэтому девушка принялась кашлять и сморкаться «чтобы сыграть на их страхах».
Напомним, по состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафикисирован в 15 странах, помимо Китая.