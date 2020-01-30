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Канадская авиакомпания «Air Canada» и французская авиакомпания «Air France» приостанавливают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса, который унес жизни уже 170 человек.
Как сообщает пресс-служба Air Canada, авиакомпания приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января
Отмечается, что после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая авиакомпания временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года.
Авиакомпания Air France также объявила о приостановке полетов в Ухань.
Как сообщает телеканал BFMTV, компания приняла это решение «по причине снижения спроса на эти направления» начиная с 31 января 2020 года.
Отмечается, что Air France продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме.
Напомним, начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.
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Канадская авиакомпания «Air Canada» и французская авиакомпания «Air France» приостанавливают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса, который унес жизни уже 170 человек.
Как сообщает пресс-служба Air Canada, авиакомпания приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января
Отмечается, что после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая авиакомпания временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года.
Авиакомпания Air France также объявила о приостановке полетов в Ухань.
Как сообщает телеканал BFMTV, компания приняла это решение «по причине снижения спроса на эти направления» начиная с 31 января 2020 года.
Отмечается, что Air France продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме.
Напомним, начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.