Канадская авиакомпания «Air Canada» и французская авиакомпания «Air France» приостанавливают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса, который унес жизни уже 170 человек.

Как сообщает пресс-служба Air Canada, авиакомпания приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай с 30 января

Отмечается, что после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая авиакомпания временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года.

Авиакомпания Air France также объявила о приостановке полетов в Ухань.

Как сообщает телеканал BFMTV, компания приняла это решение «по причине снижения спроса на эти направления» начиная с 31 января 2020 года.

Отмечается, что Air France продолжит обслуживать Шанхай и Пекин, но в ограниченном режиме.

Напомним, начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.