США откроют в Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью.

Об этом 29 января сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко во время встречи с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Департамента юстиции США, передает пресс-служба МВД.

«Открытие отдельного офиса в Украине – это результат нашей совместной работы. И на самом деле демонстрирует уверенность международных партнеров в профессионализме украинской полиции», - подчеркнул Игорь Клименко.

Кевин Дениалз, заместитель регионального директора Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США, отметил, что вся команда больше года работала над тем, чтобы открыть постоянный офис в Украине. Офисы DEA расположены в более чем 90 странах мира и в комплексной сети активно сотрудничают в сфере противодействия наркопреступности.

Первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль отметил, что для эффективной работы по противодействию наркопреступности привлекают сотрудников всех оперативных подразделений:

«Весь блок криминальной полиции на полную мощность работает на единственный положительный результат. Главные цели для нас – противодействие уличной наркопреступности, ликвидация международных наркотрафиков и каналов сбыта запрещенных препаратов через Интернет. Убежден, что совместными усилиями в сотрудничестве с новым украинским офисом DEA нам удастся продемонстрировать хороший результат работы полиции в этом направлении», - подчеркнул Евгений Коваль.

Напомним, 24 января в Николаеве правоохранители задержали торговца наркотиками, который занимался бесконтактным сбытом психотропных веществ.