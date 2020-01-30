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Об этом сообщает Le Figaro.
Сообщается, что больная — дочь 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января «в серьезном состоянии».
Известно, что сейчас пациентка находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, заразились — почти 8 тысяч.
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Об этом сообщает Le Figaro.
Сообщается, что больная — дочь 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января «в серьезном состоянии».
Известно, что сейчас пациентка находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, заразились — почти 8 тысяч.