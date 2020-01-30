Во Франции зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае.

Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что больная — дочь 80-летнего китайца, которого госпитализировали 28 января «в серьезном состоянии».

Известно, что сейчас пациентка находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, заразились — почти 8 тысяч.