Жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.

Об этом говорилось на встрече 29 января, которая состоялась в стенах Первомайского горсовета, сообщает канал «НИС-ТВ».

Житель Первомайска Борис Гетьман на встрече рассказал, что получил разъяснения в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о том, что начисления за транспортировку газа являются незаконными.

— Мне пришел ответ. Я разговаривал с юристом НКРЕКП. Незаконно вы платите эти все тарифы. До тех пор, пока Верховный Суд не решит эти вопросы, ничего не платите, - заявил Борис Гетьман.

Кроме того, первомайцы возмущены тем, что газовые сети города, построенные засредства горожан, непонятным образом оказались на балансе АО «Николаевгаза». Люди винят в этом местную власть, которая в обход мнения общины передала имущество газораспределительной компании.

— Орган местного самоуправления, который без проведения общего собрания, от имени территориальной общины, которая ничего не знает про общее собрание, говорит: «Сдаю землю, передаю коммунальное имущество, согласовываю передачу труб», - заявил активист Денис Абубакиров.

Городской голова Первомайска Людмила Дромашко опровергает и заявляет, что местная власть не имеет отношения к эксплуатации газовых сетей.

— Все, что касается газа, то никакие тарифы не принимаются на местном уровне. Вы знаете, что это миссия НКРЕКП, которая устанавливает правила игры по всей территории страны. Мы можем, согласно нашим полномочиям, только обратиться к этой комиссии за разъяснениями. Меня также интересует этот вопрос. Например, почему в Николаевской области самая высокая цена транспортировки газа? – ответила людям Людмила Дромашко.

Жители Первомайска призвали местных депутатов вместе с городским головой помочь им в разрешении ситуации, защитить интересы общины.

— Мы просим вас помочь нам, вашей же громаде, в этом споре. Вы же понимаете, что это незаконно. Мы свои деньги вкладывали в газопроводы эти: люди снимали последние штаны, брали кредиты, что только могли. Сделайте, какой-нибудь запрос, обращение к президенту, на Верховную Раду. Помогите нам, - обратился к мэру местный активист Юрий Петраченко.

На следующей неделе должна состояться еще одна подобная встреча. Люди ждут разъяснение ситуации «сверху» и конкретные действий мэра и местных депутатов по решению ситуации с незаконными начислениями.

Напомним, ранее десятки возмущенных жителей Первомайска в понедельник, 27 января, пришли в местный участок АО «Николаевгаз», получив счета за транспортировку газа.