Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине – политическими преследованиями, назначением Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) и рядом законодательных инициатив.

Об этом сообщается на сайте ВКУ.

— Всемирный конгресс украинцев обеспокоен последними новостями в расследовании дела резонансного убийства Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе, экс-президента Украины Петра Порошенко. Хотели бы еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов верховенства права и невозможности осуществления политического правосудия и давления на судебную ветвь власти. Любые расследования должны проходить в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а не направляться политическими решениями. Это первоочередные задачи для утверждения международного имиджа Украины как правового государства, ведь каждый гражданин Украины имеет право на законную защиту и справедливый суд, - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте ВКУ.

ВКУ также считает недопустимым назначение на должность замдиректора ГБР Александра Бабикова, подчеркивая, что имеется очевидный конфликт интересов.

— ВКУ надеется на пересмотр решения по этому назначению, призывает провести повторный прозрачный конкурс на должность и обнародовать полную информацию о ходе такого конкурса, не допуская действий и решений, которые уничтожают репутацию ГБР и вызывают обеспокоенность относительно возможности реванша антидемократических сил в Украине, - сказано в сообщении.

Также Конгресс заявил об обеспокоенности в связи с законопроектом о борьбе с дезинформацией, который предложило Министерство культуры, молодежи и спорта. В ВКУ полагают, что законопроект предусматривает чрезмерное государственное регулирование, контроль и потенциальную цензуру в СМИ, а также может создать основания для политически мотивированных манипуляций.

Кроме того, ВКУ подчеркивает необходимость проведения консультаций и полного выполнения необходимых процедур перед принятием пакета законов о земельной реформе.

— ВКУ продолжает мониторинг ситуации и процессов в Украине, активно сотрудничая с украинским правительством, международными организациями, дипломатическими миссиями и всеми представителями гражданского общества. В рамках такого сотрудничества с 28 по 31 января состоится рабочий визит в Украину Первого вице-президента ВКУ Стефана Романива, во время которого будут проведены консультации с ключевыми партнерами по всем вышеприведенным вопросам. Мировое украинство и впредь активно приобщается к развитию программы реформ в Украине и готово оказывать дальнейшую поддержку на этом пути, - отметил президент ВКУ Павел Грод.

Ранее, новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом беглого президента Виктора Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

