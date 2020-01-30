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В Николаеве в начале февраля прекращает работу торговый центр «Эпицентр» на проспекте Богоявленском, 234в.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении сказано, что сейчас компания рассматривает возможность открытия в городе нового торгового объекта.
— Наша цель предоставить жителям Николаева доступ к наилучшего сервиса и широкого выбора, поэтому мы приняли решение прекратить работу старого магазина и планируем строительство современного торгового центра нового формата, - отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговли «Эпицентр К» Владимир Гончаров.
Сейчас жители Николаева могут посещать ТЦ «Эпицентр» на Херсонском шоссе, который начал свою работу в июле 2018 года.
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В Николаеве в начале февраля прекращает работу торговый центр «Эпицентр» на проспекте Богоявленском, 234в.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении сказано, что сейчас компания рассматривает возможность открытия в городе нового торгового объекта.
— Наша цель предоставить жителям Николаева доступ к наилучшего сервиса и широкого выбора, поэтому мы приняли решение прекратить работу старого магазина и планируем строительство современного торгового центра нового формата, - отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговли «Эпицентр К» Владимир Гончаров.
Сейчас жители Николаева могут посещать ТЦ «Эпицентр» на Херсонском шоссе, который начал свою работу в июле 2018 года.