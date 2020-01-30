Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова просит неравнодушных людей купить для больницы бесконтактные термометры.

Об этом Светлана Федорова написала на своей странице в Facebook.

По словам Светланы Федоровой больница недокомплектована всем необходимым.

— Не всем необходимым укомплектован наш Центр лечения инфекционных болезней, да и невозможно предусмотреть всё заранее. Управление охраны здоровья Николаевской ОГА сегодня прилагает все усилия для того, чтобы оснастить всем необходимым наш стационар. Но есть вопросы, которые можем решить сообща с надеждой на Вашу помощь, друзья! На сегодня в больнице нет ни одного бесконтактного термометра и нет возможности быстро их закупить. Они нам очень нужны. Знаю, что у нас есть неравнодушные люди, которые уже не раз помогали больнице. Один человек- один термометр и было бы просто здорово! Спасибо, - написала Светлана Федорова.