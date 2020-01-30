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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова просит неравнодушных людей купить для больницы бесконтактные термометры.
Об этом Светлана Федорова написала на своей странице в Facebook.
По словам Светланы Федоровой больница недокомплектована всем необходимым.
— Не всем необходимым укомплектован наш Центр лечения инфекционных болезней, да и невозможно предусмотреть всё заранее. Управление охраны здоровья Николаевской ОГА сегодня прилагает все усилия для того, чтобы оснастить всем необходимым наш стационар. Но есть вопросы, которые можем решить сообща с надеждой на Вашу помощь, друзья! На сегодня в больнице нет ни одного бесконтактного термометра и нет возможности быстро их закупить. Они нам очень нужны. Знаю, что у нас есть неравнодушные люди, которые уже не раз помогали больнице. Один человек- один термометр и было бы просто здорово! Спасибо, - написала Светлана Федорова.
Напомним, в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания.
Как известно, в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.
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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова просит неравнодушных людей купить для больницы бесконтактные термометры.
Об этом Светлана Федорова написала на своей странице в Facebook.
По словам Светланы Федоровой больница недокомплектована всем необходимым.
— Не всем необходимым укомплектован наш Центр лечения инфекционных болезней, да и невозможно предусмотреть всё заранее. Управление охраны здоровья Николаевской ОГА сегодня прилагает все усилия для того, чтобы оснастить всем необходимым наш стационар. Но есть вопросы, которые можем решить сообща с надеждой на Вашу помощь, друзья! На сегодня в больнице нет ни одного бесконтактного термометра и нет возможности быстро их закупить. Они нам очень нужны. Знаю, что у нас есть неравнодушные люди, которые уже не раз помогали больнице. Один человек- один термометр и было бы просто здорово! Спасибо, - написала Светлана Федорова.
Напомним, в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания.
Как известно, в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения, в том числе первый − в Тибете.