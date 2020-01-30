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В «Нафтогазе» сообщили, что с 1 февраля могут прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые расположены в 16 населенных пунктах Украины из-за их задолженности за газ.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
Там отмечают, что общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 миллионов гривен. После уплаты этих средств «Нафтогаз» имеет право поставлять туда газ для нужд отопления.
— «Нафтогаз» не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов, – отмечают в компании.
В случае, если долги теплокоммунэнерго не погасят до конца 30 января 2020, то «Нафтогаз» не сможет поставлять газ для отопления, добавляют в компании.
Проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах. С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с Нафтогазом за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.
Напомним, министр энергетики заявил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избытком газа.
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В «Нафтогазе» сообщили, что с 1 февраля могут прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые расположены в 16 населенных пунктах Украины из-за их задолженности за газ.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
Там отмечают, что общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 миллионов гривен. После уплаты этих средств «Нафтогаз» имеет право поставлять туда газ для нужд отопления.
— «Нафтогаз» не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов, – отмечают в компании.
В случае, если долги теплокоммунэнерго не погасят до конца 30 января 2020, то «Нафтогаз» не сможет поставлять газ для отопления, добавляют в компании.
Проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах. С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с Нафтогазом за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.
Напомним, министр энергетики заявил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избытком газа.