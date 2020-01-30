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В Украине количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - уменьшилось на 7%.
Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает УНН.
— Введены платформы коммуникации ювенальной полиции и общества - «Дети! Полиция! Безопасность!» и «Безопасная школа». Разработана правовая платформу из противодействия буллингу в детской среде. В результате принятых мер в целом ситуация в этом направлении стабилизировалась. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - на 7%, - рассказал Игорь Клименко.
Он добавил, что вопрос защиты прав и интересов детей остается крайне важным и требует систематической работы.
Напомним, что на Николаевщине будут освобождать несовершеннолетних от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.
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В Украине количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - уменьшилось на 7%.
Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает УНН.
— Введены платформы коммуникации ювенальной полиции и общества - «Дети! Полиция! Безопасность!» и «Безопасная школа». Разработана правовая платформу из противодействия буллингу в детской среде. В результате принятых мер в целом ситуация в этом направлении стабилизировалась. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправных посягательств в отношении детей - на 7%, - рассказал Игорь Клименко.
Он добавил, что вопрос защиты прав и интересов детей остается крайне важным и требует систематической работы.
Напомним, что на Николаевщине будут освобождать несовершеннолетних от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.