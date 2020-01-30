|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
Три школы в Николаевской области закрылись на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Как сообщают в Николаевской ОГА, приостановилен учебный процесс в Баштанской гимназии, в Березанской школе I-III степеней Березанского поселкового совета и в Еланецкой общеобразовательной школе I-III степеней Еланецкой районного совета.
Напомним, с 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Три школы в Николаевской области закрылись на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Как сообщают в Николаевской ОГА, приостановилен учебный процесс в Баштанской гимназии, в Березанской школе I-III степеней Березанского поселкового совета и в Еланецкой общеобразовательной школе I-III степеней Еланецкой районного совета.
Напомним, с 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.