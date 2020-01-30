Три школы в Николаевской области закрылись на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Как сообщают в Николаевской ОГА, приостановилен учебный процесс в Баштанской гимназии, в Березанской школе I-III степеней Березанского поселкового совета и в Еланецкой общеобразовательной школе I-III степеней Еланецкой районного совета.

Напомним, с 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.