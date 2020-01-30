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Министерство здравоохранения Украины предложило усилить контроль за продажей лекарственных средств.
Соответствующий законопроект О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях ,который обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.
Законопроект разработан Минздравом и Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Документом предлагается ужесточить санкции, предусмотренные в статьях 424, 167, 1681, 18810 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет в частности о повышении размеров штрафов за отпуск некачественных лекарственных средств, их продажу без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств.
Отмечается, что в целом это будет способствовать защите здоровья и жизни граждан и безопасности государства.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%.
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Министерство здравоохранения Украины предложило усилить контроль за продажей лекарственных средств.
Соответствующий законопроект О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях ,который обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.
Законопроект разработан Минздравом и Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Документом предлагается ужесточить санкции, предусмотренные в статьях 424, 167, 1681, 18810 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет в частности о повышении размеров штрафов за отпуск некачественных лекарственных средств, их продажу без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств.
Отмечается, что в целом это будет способствовать защите здоровья и жизни граждан и безопасности государства.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%.