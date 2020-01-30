На КПВВ Новотроицкое, расположенном на линии разграничения в Донецкой области, пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию японский меч.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

— Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля ВАЗ человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины, - сказано в сообщении.

После обнаружения оружия, меч и его владельца передали правоохранителям. В территориальном подразделении Нацполиции зарегистрировали сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Проводятся процессуальные действия.

Ранее, две гражданки России - мать и дочь - спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их тайно перевезти через границу.