|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
На КПВВ Новотроицкое, расположенном на линии разграничения в Донецкой области, пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию японский меч.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
— Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля ВАЗ человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины, - сказано в сообщении.
После обнаружения оружия, меч и его владельца передали правоохранителям. В территориальном подразделении Нацполиции зарегистрировали сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Проводятся процессуальные действия.
Ранее, две гражданки России - мать и дочь - спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их тайно перевезти через границу.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
На КПВВ Новотроицкое, расположенном на линии разграничения в Донецкой области, пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию японский меч.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
— Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля ВАЗ человек, который ехал на временно оккупированную территорию Украины, - сказано в сообщении.
После обнаружения оружия, меч и его владельца передали правоохранителям. В территориальном подразделении Нацполиции зарегистрировали сообщение о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Проводятся процессуальные действия.
Ранее, две гражданки России - мать и дочь - спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их тайно перевезти через границу.